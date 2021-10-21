В МЗС відреагували на затримання ветерана АТО в Греції, якого звинувачують у "тяжких воєнних злочинах"

В МЗС відреагували на затримання ветерана АТО в Греції, якого звинувачують у "тяжких воєнних злочинах"

22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін.

У Греції затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича на запит Литви. В Міністерстві закордонних справ повідомили, що займаються цією справою. 25 жовтня арештованого мають відвідати консули України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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За його словами, затриманому ветерану АТО надали українського та грецького адвоката, умови утримання прийнятні. Українські дипломати тримають з ним постійний зв'язок.

"Консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України на запит іншої європейської держави. Консули підтримають із українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні", – сказав Ніколенко.

Він додав, 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін, який захищатиме інтереси громадянина України під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія.

"Ми наполягаємо на об'єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у Греції затримали ветерана АТО. Олександр був заочно засуджений за "справою 13 січня". Йдеться про події зими 1991 року, коли він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Литовська сторона звинувачує його у тяжких воєнних злочинах: вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни.

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