В МЗС відреагували на заяву угорського парламентаря про "психічні проблеми" Зеленського

В МЗС відреагували на заяву угорського парламентаря про "психічні проблеми" Зеленського

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова спікера угорського парламенту про "особисті психічні проблеми" президента України Володимира Зеленського.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що угорські політики "наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії".

Про це Ніколенко написав у своєму Фейсбуці.

"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці", - написав речник МЗС України.

Ніколенко наголосив, що "на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії".

"Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - заявив речник українського закордонного відомства.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив угорський парламентар.

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