У МЗС відреагували на повідомлення про причетність українців до диверсій у Польщі

МЗС України пояснило, чому підозри проти українців у Польщі вигідні Росії

Нещодавні події, а саме пошкодження колії на стратегічній ділянці Варшава — Люблін, які польські служби пов’язують із двома громадянами України, є черговою спробою Росії здійснювати гібридні атаки на країни Європи, використовуючи людей з українськими документами для прикриття власної діяльності.

Про це МЗС повідомило в коментарі, оприлюдненому 18 листопада.

За даними Варшави, обидва нібито діяли під керівництвом спецслужб Російської Федерації. Українське МЗС заявило, що взяло до уваги оприлюднені висновки польської сторони.

«Росія намагається перекласти провину за власні злочини на українців. Ми переконані, що наші партнери чітко розуміють: джерелом цих диверсій є саме РФ», — йдеться у заяві МЗС.

У відомстві підкреслили, що інцидент у Польщі — ще одне підтвердження ведення Росією широкомасштабної гібридної війни не лише проти України, а й проти Європи та її союзників. Мета Москви, зазначають у МЗС, полягає в підриві єдності партнерів та дестабілізації безпекової ситуації.

Україна заявила про повну готовність співпрацювати з польськими правоохоронцями та відповідними структурами інших держав-союзників. Йдеться як про встановлення всіх деталей інциденту та притягнення причетних до відповідальності, так і про розробку спільних механізмів запобігання подібним атакам у майбутньому.

У МЗС наголосили, що Київ і надалі координуватиме свої дії з Варшавою та партнерами для протидії російській гібридній агресії та зміцнення спільної безпеки.

Нагадаємо, в Польщі поблизу села Жичин на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава — Люблін.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не виключає диверсії.

А вже 18 листопада Туск повідомив, що до диверсій на залізниці причетні громадяни України.

Пізніше польська влада назвала інцидент цілеспрямованим підривом інфраструктури та оголосила про масштабні заходи для встановлення виконавців і замовників атаки.