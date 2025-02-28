В Національному музеї історії України показали унікальну нагрудну прикрасу часів Русі

Виріб з позолотою, що датується XI–XIII століттям.

У Національному музеї історії України представили унікальну нагрудну прикрасу, знайдену в Києві. Цей срібний виріб з позолотою, що датується XI–XIII століттям, належить до культури Русі.

Про це повідомила Скарбниця Національного музею історії України.

"Прикраса складається з рифлених намистин і підвісок, які зазвичай називають криноподібними, хоча вони мають форму хрестів. Частина підвісок має вигляд рівнобічного хреста, у частини – видовжена нижня перекладина. Кінці перекладин завершуються трилисниками", — йдеться в повідомленні.

Техніка виготовлення — тиснення на матриці, популярна в 12 столітті, дозволяла економити метал та масштабно виробляти прикраси. Крім того, підвіски різної форми часто поєднувалися з металевими, скляними чи кам’яними намистинами, що робило прикрасу ще більш витонченою.

"З 11 століття набула поширення криноподібна орнаментика, пов’язана з іконографією образів святих воїнів й архангелів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі археолог Олександр Шкаліков на узбережжі обмілілого Дніпра знайшов уламок керамічного посуду, якому, ймовірно, понад п'ять тисяч років.

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