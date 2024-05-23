В Нацполіції пояснили, чи можуть правоохоронці виписувати повістки

Поліцейські можуть перевіряти документи громадян, проте вручати повістки у них повноважень немає.

В Україні поліцейські, які разом з представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, не можуть самостійно вручати повістки українцям.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

За його словами, поліцейські можуть перевіряти документи громадян, проте вручати повістки у них повноважень немає.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", - пояснив голова Нацполіції.

Він також додав, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки до ТЦК та СП, оскільки це не передбачено законом.

"Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - підкреслив Вигівський.

Водночас перевіряти документи поліція можу у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію".

"Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП (частина третя статті 38 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо", - зазначив Іван Вигівський.

Нагадаємо, що в Нацполіції попередили про наслідки непокори з боку військовозобов'язаних.

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