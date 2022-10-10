В Нафтогазі озвучили важливу інформацію про нові платіжки: потрібно встигнути до 15 жовтня

Нафтогаз України повідомив українцям, що до 15 жовтня 2022 року оплатити рахунок за газ можна з деякою вигодою. Читайте останні новини України на ТСН.ua.

Про це поінформувала сама газопостачальна компанія.

Кожен українець, який користується послугами Нафтогазу України, може отримати знижку в розмірі 1%. Як це зробити? в Нафтогазі озвучили два основних кроки:

оплатити рахунок до 15 жовтня 2022 року;

зробити оплату потрібно в чатботі GASUA або в особистому кабінеті на офіційному сайті my.gas.ua.

Як уточнили в Нафтогазі, знижка в 1% не сумується. Також її нараховуватимуть лише за відсутності заборгованості. Тобто, щоб її отримати, необхідно оплатити всю суму повністю.

Якщо все зробити правильно, то на наступний платіж платник отримає знижку у розмірі 1%.

Також в Нафтогазі закликали українців за можливості вчасно та регулярно оплачувати рахунки за блакитне паливо. Адже це - гарантія проходження опалювального сезону на стабільному рівні.

Один з користувачів соціальної мережі Facebook задав запитання під повідомленням від ГК "Нафтогаз України": якою є комісія під час сплати за допомогою чатботу чи з кабінету споживача.

Представник компанії на це надав таку відповідь: "При оплаті в особистому кабінеті через платіжні системи Portmone, EasyPay, Ipay.ua комісія складає 1%. При оплаті через платіжну систему LiqPay комісія при оплаті складає 0,7%. Для оплати через чатбот доступна платіжна система LiqPay, тому комісія складає 0,7%. Крім того, Ви можете здійснювати оплату для нарахування знижки без комісії до 15 числа включно через мобільний додаток Монобанк".