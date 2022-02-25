В напрямку Запоріжжя рухаються танки ворога: треба йти в укриття

В напрямку Запоріжжя рухаються танки ворога: треба йти в укриття

Танкові колони рухаються в напрямку Запоріжжя. Громадян просять залишатися в укриттях до офіційного розпорядження.

Про це повідомило Суспільне.Запоріжжя з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

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Дещо раніше тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомив про те, що надійшла інформація, що танкова колона висунулась у напрямку Приморська.