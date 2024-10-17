"В нас немає альтернативи": Зеленський прокоментував заяви про створення Україною ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський закликав не підміняти значення його слів і не шукати прихованих сенсів, адже Україна не планує створювати власну ядерну зброю.

Про це він заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, Україна віддала ядерну зброю, а Росія, Китай і США запевнили, що ми матимемо гарантії безпеки, територіальної цілісності та суверенітету. Це те, що я сказав. І це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю. І ці люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки", – сказав президент.

Він додав, що попри зобов'язання, які взяли на себе держави-підписанти Будапештського меморандуму, Україна так і не отримала реального захисту, коли Путін почав окупувати українські території.

"Ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час… Це означає, що Будапештський меморандум не є для нас хорошим захистом, це не справжня парасолька. І тому в нас альтернативи немає, крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте зміст меседжів. Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно для перемоги", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського відреагували на публікацію Bild щодо готовності України створити атомну бомбу за кілька тижнів. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав подібні заяви "дурницями".

Читайте також: