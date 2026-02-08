ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1121
1 хв

В нас рабства нема — Зеленський про виїзд за кордон

Зеленський зробив різку заяву про виїзд українців за кордон і прокоментував, чи можна повернути тих, хто виїхав.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні «рабства нема», тому всі, хто має дозвіл, можуть вільно виїздити за кордон.

Про це глава держави сказав у розмові з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Рабства в Україні немає — і ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати. Ті хто хочуть, вони можуть їхати», — запевнив Зеленський.

Президент зазначив, що повернути людей з-за кордону можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни. Люди повертаються, коли бачать перспективи.

«Ті люди, які поїхали, будуть повертатися. Люди з технічною освітою — це відновлення держави. Всі знадобляться. Треба відновлюватися технічно, технолічно. І енергетика, і сільське господарство. Але технології передусім», — підсумував він.

Раніше ми писали, як діють схеми з переправлення українських чоловіків до Придністров’я і скільки коштує «квиток».

Також ми писали, чому українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі та які ризики це несе.

