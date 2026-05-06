"У нас такого немає": американець розповів, чому заздрить українцям

Американець щиро здивувався, як влаштовані українські ЖК

Американський відеоблогер, який нині мешкає в Україні, днями опублікував ролик, у якому щиро здивувався рівнем розвитку інфраструктури у звичайних українських житлових комплексах.

Що саме шокувало іноземця та в чому полягає кардинальна різниця між побутом у США та Україні, він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok.

Усе під рукою: від кав’ярні до стоматології

На відео молодик стоїть посеред двору сучасного українського ЖК і по черзі вказує на вивіски закладів, розташованих просто на перших поверхах житлових будинків. Він демонструє глядачам стоматологічну клініку, паб, продуктовий магазин, кав’ярню і відділення пошти, які розташовані на відстані кількох кроків одне від одного.

«Для нас це дуже дивно. Ось квартира, і одразу тут магазинчик. Ти просто захотів, не знаю, молока — спустився вниз і купив. Це дуже прикольно», — емоційно поділився враженнями американець.

За його словами, для українців така щільність бізнесу та зручність є абсолютно нормальною і звичною. Однак для жителів Сполучених Штатів подібне планування міст є справжньою рідкістю, яку можна зустріти хіба що в самому центрі найбільших мегаполісів, як-от Нью-Йорк чи Чикаго.

Чому в США не можна вийти по молоко пішки

Блогер пояснив своїй аудиторії, що у США житлові райони (так звана одноповерхова Америка або комплекси апартаментів) переважно чітко відокремлені від комерційних зон. Через це там практично неможливо просто спуститися на ліфті та потрапити до найближчого супермаркету чи кафе.

Щоб виконати будь-яку буденну справу, наприклад, надіслати посилку через місцеві поштові служби на кшталт UPS чи FedEx, американцям доводиться обов’язково сідати за кермо та їхати до спеціально відведеної території комерційної інфраструктури.

Саме тому можливість вийти у двір власного будинку ледь не в домашньому одязі та капцях, щоб випити кави, купити свіжі продукти чи надіслати посилку «Новою поштою», викликала в іноземця неабиякий захват.

«У нас такого немає!» — наголосив американець.

Він зізнався, що така концепція комфортного життя без щоденної потреби в авто йому дуже подобається.

