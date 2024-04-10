"У нашої оборонки є потрібні результати": Зеленський провів нараду щодо ракетної програми

Була також доповідь керівника ГУР.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ракетної програми. Він зустрівся з головкомом, міністром оборони, Мінстратегпромом, а також керівниками відповідних підприємств.

Про це йшлося у зверненні президента 10 квітня.

"Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої оборонки є потрібні результати. І головне – щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій з головкомом. Була також доповідь керівника ГУР", – додав він.

Тим часом Росія вчергове поширює дезінформацію про наступ, щоб залякати жителів півдня України. Російська пропаганда заявляє про правобережну Херсонщину.

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