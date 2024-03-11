Єнс Столтенберг заявив, що капітуляція - це не мир.

В НАТО відповіли на заклик Папи Римського до України “підняти білий прапор” та почати перемовини з РФ.

Про це пише NTV.

Як зазначається, генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на скандальну пропозицію Папи Римського щодо того, щоб “Україна підняла білий прапор”.

"Капітуляція - це не мир. Президент Росії Володимир Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", - сказав Столтенберг.

Крім того, він закликав всіх союзників продовжувати надавати військову допомогу Україні.

"Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну, щоб показати президенту путіну, що він не отримає бажаного на полі бою. Ми повинні сісти і домовитися про рішення, за якого Україну буде визнано як незалежну країну", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск вважає, що для України було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор".

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