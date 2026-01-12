В небі на Сумщині були помічені два рідкісних явища (фото)

Природне явище / © Сумський обласний центр з гідрометеорології

Реклама

У Сумській області протягом однієї доби спостерігали одразу два незвичні небесні явища — полярне сяйво вночі та рідкісне подвійне гало вдень.

Про це повідомив Сумський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

За інформацією синоптиків, у нічний час над територією Сумщини було помітне полярне сяйво — явище, яке для цього регіону трапляється вкрай рідко. Вже вдень мешканці області стали свідками ще одного унікального атмосферного феномену — подвійного гало навколо Сонця.

Реклама

© Сумський обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області зафіксували незвичайне природне явище. Мешканці регіону оприлюднили світлини, на яких зображене яскраве сяйво.