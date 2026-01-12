- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 303
- Час на прочитання
- 1 хв
В небі на Сумщині були помічені два рідкісних явища (фото)
У небі над Сумською областю протягом однієї доби зафіксували одразу два рідкісні атмосферні явища.
У Сумській області протягом однієї доби спостерігали одразу два незвичні небесні явища — полярне сяйво вночі та рідкісне подвійне гало вдень.
Про це повідомив Сумський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.
За інформацією синоптиків, у нічний час над територією Сумщини було помітне полярне сяйво — явище, яке для цього регіону трапляється вкрай рідко. Вже вдень мешканці області стали свідками ще одного унікального атмосферного феномену — подвійного гало навколо Сонця.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області зафіксували незвичайне природне явище. Мешканці регіону оприлюднили світлини, на яких зображене яскраве сяйво.