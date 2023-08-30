В небі над Україною рухаються дві групи ворожих БпЛА: Повітряні сили назвали напрямки

У Повітряних силах закликають не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Повітряні сили, 30 серпня зафіксували у небі над Україною дві групи ворожих ударних дронів-камікадзе.

Про це інформує Telegram Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Повідомляється що перша група російських дронів знаходиться в районі адмінкордону Сумської та Чернігівської областей та рухається в напрямку Києва.

Крім того, ще одна група ударних БпЛА знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей і рухається в напрямку Кропивницького.

Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втратила перевагу над Україною у кількості тактичних безпілотників, яку мала на початку повномасштабної війни.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти запустили по Україні ударні дрони. Їх зафіксували у Сумській області.

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