В небі над Україною рухаються дві групи ворожих БпЛА: Повітряні сили назвали напрямки

У Повітряних силах закликають не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.
Повітряні сили, 30 серпня зафіксували у небі над Україною дві групи ворожих ударних дронів-камікадзе.
Про це інформує Telegram Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Повідомляється що перша група російських дронів знаходиться в районі адмінкордону Сумської та Чернігівської областей та рухається в напрямку Києва.
Крім того, ще одна група ударних БпЛА знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей і рухається в напрямку Кропивницького.
Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втратила перевагу над Україною у кількості тактичних безпілотників, яку мала на початку повномасштабної війни.
Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти запустили по Україні ударні дрони. Їх зафіксували у Сумській області.
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