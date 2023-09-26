В небі над Україною зафіксували полярне сяйво: фото незвичного явища

У ніч проти 25 вересня українці мали змогу спостерігати унікальне явище - полярне сяйво. Цього року його помітили вже вдруге.

Кадри полярного сяйва зафіксував користувач форум Київського клубу аматорів-астрономів Astropolis під ніком RPM RPM.

Фото він зробив у Богодухівському районі Харківщини, в селищі міського типу Коломак о 03:15 за Києвом.

"В наш час на сполохи намагаюся не реагувати, але цього разу яскраве видовище обійти було неможливо", – написав автор знімка.

За його словами він ледь не пропустив сяйво.

"Я зібрав техніку, тепло вдягнувся і вийшов на вулицю, щоби зробити кілька кадрів", - розповів він.

Утім, він встиг зафіксувати лише досить слабке світло. Найяскравіше явище було помітним за 20 хвилин до того, а за 3 хвилини після стався останній яскравий спалах.

Полярне сяйво виникло внаслідок сильної геомагнітної бурі, яка накрила Землю у ніч проти 25 вересня.

Полярне сяйво над Україною

Раніше ми розповідали, що 1959 року було зафіксовано найпотужнішу геомагнітну сонячну бурю, яка спричинила перебої в роботі невеликого електрообладнання. Останні десятиліття люди дуже залежні від електроніки, тому ми можемо сильно постраждати від потенційної сонячної бурі.

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