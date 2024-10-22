"В них буде вибір": Кулеба розповів, що чекає на населення тимчасово окупованих територій

На думку ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ментальне повернення в український контекст людей, які вирішили залишитись на тимчасово окупованих територіях, не є першочерговим питанням, адже перш ніж повертати людей, необхідно повернути власне захоплені росіянами території.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

"Нам треба думати не про ментальне повернення людей з окупованих територій. Нам треба думати про повернення територій. Повернемо території – повернемо людей, не повернемо території – і людей не повернемо", – заявив Кулеба.

Він впевнений, що ті, хто хотів залишитись громадянином України та жити в нашій державі, вже виїхали з тимчасово окупованих територій. Водночас інші люди теж зробили свій вибір і залишилися під окупацією.

"Коли прийде українська влада, підніме український прапор, в них буде вибір – не примус, а вибір. Якщо ми так сильно любимо Росію, ми поїдемо в Росію. Якщо ми любимо Росію в глибині душі, але готові бути лояльними громадянами України, ми залишимося і будемо лояльними громадянами України. А всі ці історії про те, що ви спочатку виграйте битву за людські серця і думки, і це допоможе вам повернути території, – це все неробоча історія, яку нам нав'язували у 2014–15 році західні експерти", – зауважив ексміністр.

Він нагадав, що близько десяти років тому західні експерти пропонували зробити європейський канал, який би транслював на російську аудиторію і відкривав людям очі на брехню російських пропагандистів.

"І там просто включать росіяни й скажуть: "Боже, "Перший канал" та РТР нас обманювали. Ось європейський канал, який говорить нам правду". Європейці були дітьми у 2014–15 роках. Ми були вже дорослими, але оскільки у нас оце "благоговіння" перед іноземцями і європейськими інтелектуальним і фінансовим ресурсами, то всі сиділи в Україні з відкритими ротами, слухали цю всю історію і підтакували, що виграємо їхні думки, а потім території самі повернуться. Але нічого [саме собою – ред.] не повернеться", – вважає Кулеба.

На його думку, спочатку треба забрати в окупантів українські території.

"Потім привести туди свою школу, свою церкву, своїх блогерів. Пройде час, і от тоді повернуться всі думки та серця", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба розповів, як дізнався про своє звільнення. За його словами, ця новина не стала несподіванкою.

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