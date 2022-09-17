В них є психологічний паркан: Зеленський відреагував на неохоче постачання Німеччиною зброї для України

За словами Зеленського, що німці мають "психологічний паркан щодо постачання цієї техніки".

Про це очільник України сказав в інтерв'ю Reuters, відео якого опублікував на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Я б сказав так, що питання бронетехніки та танків у Німеччини викликає таку думку, як це німецька техніка буде на території України. В них є такий психологічний паркан щодо постачання цієї техніки. Мені здається, що це якась внутрішня їхня проблема. Я не вважаю, що сучасна німецька техніка тут, яка бореться за правду і яка символізує боротьбу сучасної Німеччини проти російського фашизму. І я не вважаю, що вони зараз мають якусь аналогію щодо того, що було під час Другої світової війни. Я зараз говорю про німців. Я вважаю, що зараз навпаки, що їхня техніка сьогодні для нас - це допомога. Броньована техніка важлива для збереження наших життів. ППО, про яке ми так довго говорили, і нарешті німці погодилися. Ми чекаємо на IRIS-T. Це ми говоримо про оборону", - сказав Зеленський.

Глава держави вважає, що допомога від Німеччини є дуже необхідною для України. Та додав, що постачання техніки, зокрема танків, від інших партнерів Україні могло б штовхнути Німеччину вперед.

"Як захистити наших людей. Я розумію, чого вони побоюються, але не треба шукати прични, коли ти дійсно хочеш допомогти. Для нас дуже важлива допомога німців. Авжеж, впливає постачання танків від США та інших держав, вони серйозно могли б вплинути на рішення німців, я в цьому впевнений", - додав він.

Нагадаємо, у німецькому Бундесвері виступили проти постачання військової допомоги Україні. Своє рішення вони пояснюють, що кожне нове постачання послаблює Збройн сили Німеччини.

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