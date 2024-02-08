В Нікополі невідомі вбили заступника мера міста: його автомобіль розстріляли (фото)

В Нікополі на Дніпропетровщині невідомі вранці 8 лютого розстріляли автомобіль заступника міського голови міста. В результаті чого транспортний засіб загорівся, потерпілий загинув.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, невідомі близько дев’ятої ранку розстріляли автомобіль з невстановленої зброї. Транспортний засіб належав заступнику голови Нікополя. Авто згоріло, після його гасіння в салоні виявили тіло 59-річного чоловіка.

“На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури. Поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного”, - розповіли в Нацполіції області.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Крім того, вже внесені відомості до ЄРДР за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що окупанти запустили по житловому будинку в Нікополі безпілотник.

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