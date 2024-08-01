В Німеччині не будуть видавати документи чоловікам призовного віку з України: що відомо

У Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків призовного віку.

У Німеччині, у федеральній землі Гессен, українським чоловікам призовного віку не будуть видавати документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на Міністерство праці та соціальних справ Гессену.

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок закордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголошують, що заохочування чоловіків до повернення до України та участі у захисті від російської агресії є "зрозумілими інтересами України".

До слова, німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти. Їх видають іноземцям в особливих випадках. Зокрема, тим іноземцям, які можуть довести, що не в змозі отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.

Зазначається, що в Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків, вік яких від 18 до 60 років.

Нагадаємо, від 17 липня українським чоловікам віком 18-60 років потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії тих, громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися.

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