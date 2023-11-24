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В низці областей оголошено повітряну тривогу: де є ракетна небезпека

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В низці областей оголошено повітряну тривогу: де є ракетна небезпека

Фото: Associated Press

ПС попередили про небезпеку.

У п'ятницю, 24 листопада, у низці областей оголошено повітряну тривогу. У повітряному просторі було зафіксовано ракету. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. У низці південних та східних областей було оголошено тривогу. Спочатку ПС попередили про ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області, а згодом - Павлограду. 

Своєю чергою, моніторингові канали пишуть, що крилата ракета, попередньо Х-59, пролітає в районі Кривого Рогу курсом на Кіровоградську область - до Кропивницького. 

До слова, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав мешканців області не нехтувати повітряною тривогою. Сирени в області лунали від 12:00. Закінчилася тривога в цьому регіоні через 14 хв. 

Мапа тривог станом на 12:05

Мапа тривог станом на 12:05 п'ятниці, 24 листопада. / ©
Мапа тривог станом на 12:05 п'ятниці, 24 листопада.

Як повідомлялося, у Миколаєві під час тривоги сталися вибухи. Вони не були пов'язані з ворожим обстрілом - це робота українських військових за межами Миколаєва.

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Перегляди
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