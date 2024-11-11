В низці областей запровадили графіки відключення світла: де не буде електрики 11 листопада

В понеділок, 11 листопада, у низці областей України запровадили графіки відключення світла у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці.

Про це повідомили в обленерго та компанії Yasno.

Наразі (станом на 07:13) відомо про відключення на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині.

"У зв'язку із загрозою ракетного обстрілу наразі "Укренерго" застосовує екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні Yasno.

Своєю чергою, про відключення світла заявили і в КМВА. Місцева влада називає це "превентивним заходом".

"В звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Зберігайте спокій", - наголосив начальник КМВ Сергій Попко.

Згодом в ДТЕК уточнили, що, за вказівкою "Укренерго" застосовуються превентивні екстрені відключення світла ще й на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Нагадаємо, уряд змінив перелік об’єктів, де не відключатимуть світло. Зокрема, графіки не застосовуватимуться до об’єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.

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