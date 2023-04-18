У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Станом на 00:20 18 квітня оголошена повітряна тривога у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим.

Моніторингові канали повідомляють про активність тактичної авіації РФ біля північно-східного кордону. Також є повідомлення про рух безпілотників. Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.

За попередньою інформацією, йдеться про попередньо БПЛА типу "Shahed-131/136. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

"Це також можуть бути дрони розвідники. Акустично розпізнано характерний звук мотора. Чекаємо на відбій", - повідомляють у моніторингових каналах.