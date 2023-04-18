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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1656
Час на прочитання
1 хв
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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Триває чергова тривожна ніч в Україні.

Станом на 00:20 18 квітня оголошена повітряна тривога у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим. 

Моніторингові канали повідомляють про активність тактичної авіації РФ біля північно-східного кордону. Також є повідомлення про рух безпілотників. Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. 

За попередньою інформацією, йдеться про попередньо БПЛА типу "Shahed-131/136. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

"Це також можуть бути дрони розвідники. Акустично розпізнано характерний звук мотора. Чекаємо на відбій", - повідомляють у моніторингових каналах. 

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Дата публікації
Перегляди
1656
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