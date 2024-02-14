В Нью-Йорку на Донеччині призупинили пошукову-рятувальну операцію через безпекову ситуацію

В Нью-Йорку на Донеччині призупинили пошукову операцію на місці, яке 12 лютого обстріляли російські окупанти. Там відбулося часткове руйнування житлового будинку.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, внаслідок атаки РФ відбулось часткове руйнування під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку. Під завалами можуть перебувати дві людини.

В момент атаки в будинку проживали шість людей. Четверо з них не постраждали, оскільки перебували у підвальному приміщенні.

Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Через ворожі обстріли та загрозу для життя роботи щоразу доводилося призупиняти. Сьогодні, 14 лютого, було прийнято рішення призупинити пошукові роботи. Вони будуть знову відновленні за умови покращення безпекової ситуації.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли місто Миколаївка на Донеччині - є загиблі.

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