- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
В низці областей оголошено І рівень небезпеки: у чому причина
Укргідрометцентр попередив про грози та вітер.
У суботу, 26 квітня, у кількох регіонах України очікуються грози та шквальний вітер. Попереджається про небезпечні погодні умови — оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами, вдень грози з поривами вітру до 15–20 метрів за секунду накриють південні, східні та більшість центральних областей.
Під ударом стихії опиняться мешканці Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.
Укргідрометцентр застерігає, що такі погодні умови можуть створити труднощі в роботі енергетичних систем, будівельної галузі та житлово-комунальних служб.
Нагадаємо, раніше TSN.ua повідомляли про те, що синоптики зробили для українців невтішний прогноз щодо погоди, яка очікується в Україні.