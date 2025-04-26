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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В низці областей оголошено І рівень небезпеки: у чому причина

Укргідрометцентр попередив про грози та вітер.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Погода погіршиться

Погода погіршиться / © Associated Press

У суботу, 26 квітня, у кількох регіонах України очікуються грози та шквальний вітер. Попереджається про небезпечні погодні умови — оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами, вдень грози з поривами вітру до 15–20 метрів за секунду накриють південні, східні та більшість центральних областей.

Під ударом стихії опиняться мешканці Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Укргідрометцентр застерігає, що такі погодні умови можуть створити труднощі в роботі енергетичних систем, будівельної галузі та житлово-комунальних служб.

Нагадаємо, раніше TSN.ua повідомляли про те, що синоптики зробили для українців невтішний прогноз щодо погоди, яка очікується в Україні.

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