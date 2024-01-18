В. о. голови Конституційного суду Сергій Головатий може втратити посаду: що сталося

Виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Сергій Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку. Якщо дії судді будуть розцінені як істотний дисциплінарний проступок, він може бути звільнений з посади.

Про це повідомили у четвер, 18 січня, в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

У повідомленні уточнили, що Сергій Головатий не виніс на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ скаргу, в якій заявник звинуватив його у внесенні завідомо недостовірних відомостей до ухвали суду, а призначив його до розгляду в порядку денному звичайного засідання. Це було зроблено для того, щоб звернення не потрапило до комісії з питань регламенту та етики КСУ, на підставі висновку якої Головатого могли звільнити з посади.

“Будучи наділеним повноваженнями в.о. керівника КСУ, Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за результатами якої міг бути звільнений", - наголосили в НАЗК.

За фактом порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів НАЗК склало протокол і відправило його в.о. голови Конституційного суду на ознайомлення.

"Якщо суд визнає чиновника винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Дії судді можуть бути розцінені як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у зв'язку з чим суддю може бути звільнено з посади”, - повідомили в НАЗК.

Нагадаємо, раніше очільник НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля через розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у звʼязку з виконанням службових обовʼязків.

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