В.о. мера Запоріжжя підозрюють у незаконному збагаченні: як він відреагував

Минулого року детективи НАБУ під час обшуку у помешканні, яке орендували виконувач обов’язків міського голови та його помічник, вилучили кошти, які перевищують його законні доходи.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення за результатами моніторингу способу життя Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 9 млн грн.

Про це у п’ятницю, 18 серпня, повідомили у пресслужбі НАЗК.

У повідомленні йдеться, що в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. дол. США та 650 євро.

“Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради”, - уточнили в НАЗК.

У НАЗК з посиланням на матеріали НАБУ стверджують, що Анатолій Куртєв користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб.

“Факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження”, - додали в НАЗК.

В антикорупційному органі звертають увагу на те, що у виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму.

Водночас у повідомленні згадують твердження помічника секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, про те, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

Таким чином антикорупціонери дійшли висновку, що саме Куртєв набув “необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи”.

Висновок НАЗК щодо ознак незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України, надіслано до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

Що говорить в.о.мера Запоріжжя

Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі відреагував на оприлюднену НАЗК інформацію.

Зокрема, він припустив, що “окремі особи, що можуть бути зацікавлені у введені в оману контролюючих органів, могли розповсюдити недостовірну чи викривлену інформацію”. Виконувач обов’язків мера Запоріжжя стверджує, що досі не ознайомився з висновком НАЗК, тому надіслав офіційний запит для ознайомлення.

“У будь-якому випадку я готовий до співпраці з детективами НАБУ для повного та швидкого з'ясування ситуації”, - запевнив Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення в ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Анатолія Пікала.

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