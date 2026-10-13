Вибухи. / © Associated Press

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Зранку 13 жовтня російська армія запустила реактивні безпілотники по регіонах на заході України. У Рівному сталися вибухи. Є «приліт» по центру міста.

Що відомо про атаку і наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У місті Рівне під час повітряної тривоги жовтого рівня, яка розпочалася о 10:20, пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу безпілотників.

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«Звук вибуху було чути у Рівному», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Місцеві Телеграм-канали писали про те, що після вибухів виникла пожежа, а над містом видніється дим. Міський голова Олександр Третяк підтвердив атаку і заявив про влучання в корпус університету.

Атака на Рівне — що відомо

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що влучання російського БпЛА сталося просто у центрі міста.

«Маємо приліт БпЛА в центр міста. Корпус навчального закладу. Всі служби на місці. Багато ушкоджень. Є поранені», — наголосив чиновник.

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