Харків під атакою / © УНІАН

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Сьогодні, 26 листопада, росіяни вдарили дроном по учбовому закладу у Харкові.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Реактивний ворожий дрон ударив по будівлі одного з ВИШів у Київському районі. Є інформація про загиблу жінку», — зазначив він.

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У ніч проти 26 листопада російська армія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / «Циркон» / С-400 та 113 дронами типу Shahed, «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Зрання росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Новобаварському районі ворожий «Шахед» влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого на 15-му поверсі загорілася квартира. Станом на 07:15 відомо про двох загиблих у квартирі, куди влетів дрон. Також повідомляється про трьох постраждалих та людей, заблокованих під завалами будинку в Новобаварському районі.

26 листопада у Києві пролунав потужний вибух, за кілька хвилин до якого в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.

У Харкові російські війська вдруге від початку повномасштабного вторгнення атакували басейн, у якому готується до міжнародних змагань національна збірна України з артистичного плавання.

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