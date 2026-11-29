Ілюстроване зображення / © ДАІ Києва

Реклама

Сьогодні, 29 листопада, в Київському районі Харкова ворог вдарив по зупинці громадського транспорту.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

«Пошкоджено кіоск, магазин та три автівки. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.



Зараз триває ліквідація наслідків обстрілу.

Реклама

Атака по Україні 29 листопада — що відомо

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».

У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані. На Одещині є руйнуванння та загибла людина.

Зрання у Сумах лунали вибухи — місто атакували «Шахедами».

Окупанти продовжують дронові атаки по Київській області. Протягом останньої доби наслідки ворожих атак зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів