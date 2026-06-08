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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

В обласному центрі росіяни влучили у зупинку з людьми — перші деталі

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Влада з’ясовує всі деталі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні / © Миколаївська ОДА

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 червня, ворог атакував Одесу — є постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Попередньо, є двоє постраждалих. Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Всю інформацію зʼясовуємо», — коротко зазначив він.

Нагадаємо, окупанти вдарили «Шахедами» по місту Конотоп Сумської області.

Внаслідок атаки частина міста залишилося без електропостачання. Ударом пошкодило приватний будинок та багатоповерхівку. Щонайменше троє людей постраждали

Постраждалих доправили до реанімації. На місці атаки триває рятувальна операція.

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Дата публікації
Кількість переглядів
535
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