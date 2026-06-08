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В обласному центрі росіяни влучили у зупинку з людьми — перші деталі
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Влада з’ясовує всі деталі.
Сьогодні, 8 червня, ворог атакував Одесу — є постраждалі.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Попередньо, є двоє постраждалих. Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Всю інформацію зʼясовуємо», — коротко зазначив він.
Нагадаємо, окупанти вдарили «Шахедами» по місту Конотоп Сумської області.
Внаслідок атаки частина міста залишилося без електропостачання. Ударом пошкодило приватний будинок та багатоповерхівку. Щонайменше троє людей постраждали
Постраждалих доправили до реанімації. На місці атаки триває рятувальна операція.