В областях України з'являться нові графіки вакцинації проти COVID-19: деталі

Головам обладміністрацій доручили проконтролювати дотримання нового графіка.

Графік щеплень проти коронавірусу для кожної області має невідкладно оновити та затвердити Міністерство охорони здоров'я України. Місцева влада повинна контролювати, як дотримуються цього графіку.

Про це йшлося на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського 18 жовтня, інформує пресслужба глави держави.

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Зазначається, що очільники ОДА мають подати затверджені графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення темпів імунізації, а тому доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

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"Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад – забезпечити таку можливість", – сказав президент.

Своєю чергою, керівництво Нацполіції та СБУ доповіло, що тих, хто підробляє ПЛР-тести і COVID-сертифікати, уже притягають до відповідальності. Серед зловмисників, зокрема, є лікарі, представники лабораторій.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Слід зауважити, що 7 жовтня МОЗ затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. Йдеться про працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Є спеціальні органи, які перевіряють, чи дійсно роботодавець відсторонив невакцинованого працівника. Якщо цього не сталося, він може нести за це відповідальність. Крім того, невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже від листопада.

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