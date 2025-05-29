В "обмежено придатних" залишився тиждень: що чекає на тих, хто не пройшов повторну ВЛК

Визнані «обмежено придатними» мають пройти повторний медогляд до 5 червня 2025 року

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Військовозобов’язані, визнані раніше «обмежено придатними», повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року, як того вимагає закон. Порушників вимог законодавства штрафуватимуть, розшукуватимуть та примусово доставлятимуть до ТЦК силами поліції.

Про це повідомив начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін в коментарі для «Житомир.інфо».

«Громадяни України віком від 25 до 60 років, які за результатами проходження медичного огляду військово-лікарської комісії були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані до 5 червня цього року пройти повторний медичний огляд ВЛК, для визначення ступеня придатності до військової служби. До закінчення терміну залишилося зовсім небагато. Тим, хто не пройшов, я рекомендую це зробити. Порушники вимог цього закону притягуватимуться до адміністративної відповідальності», — попередив представник ТЦК.

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Він уточнив, що суми штрафів за це порушення встановлені чималі — від 17 тисяч гривень. Крім того, ті, хто порушують правила військового обліку, можуть автоматично опинитися в розшуку.

«Поки що роз’яснення не було. Але в нас був схожий момент, що особи, які не оновили у встановлений термін [військово-облікові — ред.] дані, автоматично системою „Оберіг“ були закинуті в розшук», — зазначив Полторакін.

Він також нагадав, що поліцейські мають право зупиняти людей на вулиці для перевірки документів. І якщо під час такої перевірки виявиться, що чоловік є у базі розшукуваних осіб, це є достатньою підставою, щоб затримати його та доставити в ТЦК для складання протоколу, винесення постанови й притягнення до адміністративної відповідальності.

«Додатково сповіщаю, що особа, яка оголошена в розшук, не може бути заброньована підприємством», — підкреслив представник ТЦК.

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За його словами, військовозобов’язані можуть перевірити свій статус придатності до військової служби у військовому квитку або у застосунку «Резерв+». А щоб отримати направлення для проходження ВЛК, необхідно звернутись до свого ТЦК або згенерувати електронне направлення в «Резерв+».

Нагадаємо, приблизно половина військовозобов’язаних чоловіків, які мали статус «обмежено придатний» до військової служби, вже пройшли повторну ВЛК. Переважна більшість з них були визнані придатними.