"В обмін на помилування та фінансову компенсацію": Росія збирається вербувати до своїх підрозділів в'язнів з України

Через нестачу військовослужбовців Росія вербує до лав ЗС засуджених.

Зокрема, тих, хто отримав термін в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Росія стикається з "серйозною" нестачею військового персоналу і шукає нові способи посилити кількість своїх військ, кажуть офіційні особи США.

"Російські військові відчувають серйозну нестачу особового складу в Україні. Ми вважаємо, що Міністерство оборони Росії (МО) прагне залучити військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати цю нестачу особового складу, зокрема шляхом примусу поранених солдатів повертатися до бою, залучення персоналу від приватних охоронних компаній і виплатою бонусів призовникам", - сказав американський чиновник CNN.

Джерела також заявили, що США мають "достовірну інформацію" про те, що Міноборони Росії, "імовірно, почне вербувати засуджених злочинців в Україні "в обмін на помилування та фінансову компенсацію".

Офіційні особи не надали додаткових подробиць про розвідувальні дані, що стоять за цими оцінками.

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