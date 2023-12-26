В оборонному комітеті Ради спрогнозували, як розгортатиметься війна наступного року

Наступного року Україна далі залежатиме від західного озброєння.

Перед українськими військовими наразі стоїть завдання – не пропустити противника далі і завдати йому максимальних втрат.

Думку про це висловив полковник Служби безпеки України, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв‘ю Укрінформу.

На його думку, 2024 року війна буде приблизно така сама, як і цьогоріч - позиційна з елементами активних дій.

"Тому це буде рік мобілізації і підготовки. І це було би правильно – мобілізовувати і готувати. Наше завдання на найближчу перспективу – не пропустити противника далі і завдати йому максимальних втрат, чим створити умови для подальшого просування та звільнення територій", – зазначив Костенко.

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Для цього Україні потрібні далекобійні ракети, якими можна на оперативну глибину вражати штаби, склади і логістику російських військових.

"Звичайно, було би добре мати ракети, які би досягали території Російської Федерації, її інфраструктурних і військових об'єктів. Сподіваюсь, що в нас з'явиться така можливість", – додав секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Також окупантам для ведення активних бойових дій необхідні снаряди до артилерії різних калібрів, а серед поточних потреб – спорядження, боєприпаси, стволи.

"Потрібна велика кількість дронів різних типів та боєприпасів до них. Системи РЕБ. Також потрібні системи ППО, щоб ми могли збивати якомога більше дронів і ракет", – підкреслив Костенко.

Нагадаємо, кожного дня Україна програє на війні з двох причин: ми воюємо на своїй території і втрачаємо її, і втрачаємо людей, свій особовий склад. Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

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