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В ОБСЄ відреагували на інформацію про нібито свої автівки на Донбасі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В ОБСЄ відреагували на інформацію про нібито свої автівки на Донбасі

Фото: Прес-служба СММ ОБСЄ

В ОБСЄ заявили, що на сході України немає її спостерігачів.

Організація з безпеки та співробітництва у Європі заявила, що ні її представників, ні її автомобілів зараз немає на Донбасі. А автівки з розпізнавальними знаками ОБСЄ зараз офіційно не використовуються там.  

Про це організація написала у Twitter.

"ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у неділю, 15 січня, стало відомо, що на україно-російському кордоні були помічені позашляховики з маркуванням ОБСЄ, які Росія не могла ввести законним способом. Відповідне фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зазначивши, що росіяни можуть готувати провокацію на території України з автомобілями з маркуванням ОБСЄ, як один із варіантів – влаштувати підрив позашляховиків, аби відвернути медійну увагу від наслідків ракетного удару по Дніпру.  

У понеділок, 16 січня, до Києва прибув чинний очільник ОБСЄ.

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Дата публікації
Перегляди
794
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