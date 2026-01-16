В очільниці ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тис. дол.: як діяла схема для ухилянтів (фото)

Очільниця ВЛК на Дніпропетровщині та знайдені у неї гроші / © СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну мережу, що допомагала військовозобов’язаним уникати мобілізації у Дніпропетровській. Під час обшуків у очільниці військово-лікарської комісії (ВЛК) знайшли 300 тис. дол. готівки та докази системних зловживань.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час слідства з’ясовано, що посадовиця ВЛК була однією з ключових фігурантів протиправної схеми. Згідно з матеріалами провадження, вона спільно з іншими учасниками за грошову винагороду оформлювала для військовозобов’язаних підроблені медичні довідки, що дозволяли уникати мобілізації.

Ціна таких незаконних «послуг» починалася від 2500 дол.

До пошуку «клієнтів» і внесення змін до їхніх військово-облікових даних був залучений працівник ТЦК та СП, який діяв у змові з 58-річним жителем області.

Правоохоронці зафіксували понад 20 епізодів передання хабарів учасникам злочинної схеми.

В очільниці ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тис. дол. готівкою

Очільниці ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозри у:

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, на Івано-Франківщині ДБР викрило двох сержантів ТЦК, які переправляли ухилянтів до Румунії. Посадовці за 8000 дол. перевозили «клієнтів» службовим авто через блокпости, інструктували їх та довозили до кордону, де ті мали перепливати річку Прут. Задокументовано понад 10 успішних втеч.