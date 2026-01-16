ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
619
Час на прочитання
2 хв

В очільниці ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тис. дол.: як діяла схема для ухилянтів (фото)

Слідство встановило, що за винагороду ухилянтам готували повний пакет підроблених документів для уникнення призову.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Очільниця ВЛК на Дніпропетровщині та знайдені у неї гроші

Очільниця ВЛК на Дніпропетровщині та знайдені у неї гроші / © СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну мережу, що допомагала військовозобов’язаним уникати мобілізації у Дніпропетровській. Під час обшуків у очільниці військово-лікарської комісії (ВЛК) знайшли 300 тис. дол. готівки та докази системних зловживань.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час слідства з’ясовано, що посадовиця ВЛК була однією з ключових фігурантів протиправної схеми. Згідно з матеріалами провадження, вона спільно з іншими учасниками за грошову винагороду оформлювала для військовозобов’язаних підроблені медичні довідки, що дозволяли уникати мобілізації.

Ціна таких незаконних «послуг» починалася від 2500 дол.

До пошуку «клієнтів» і внесення змін до їхніх військово-облікових даних був залучений працівник ТЦК та СП, який діяв у змові з 58-річним жителем області.

Правоохоронці зафіксували понад 20 епізодів передання хабарів учасникам злочинної схеми.

В очільниці ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тис. дол. готівкою (5 фото)

гроші чиновниці ВЛК Дніпропетровщина_3 / © СБУ

© СБУ

гроші чиновниці ВЛК Дніпропетровщина_2 / © СБУ

© СБУ

гроші чиновниці ВЛК Дніпропетровщина_4 / © СБУ

© СБУ

гроші чиновниці ВЛК Дніпропетровщина_1 / © СБУ

© СБУ

гроші чиновниці ВЛК Дніпропетровщина_5 / © СБУ

© СБУ

Очільниці ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозри у:

  • перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

  • перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, на Івано-Франківщині ДБР викрило двох сержантів ТЦК, які переправляли ухилянтів до Румунії. Посадовці за 8000 дол. перевозили «клієнтів» службовим авто через блокпости, інструктували їх та довозили до кордону, де ті мали перепливати річку Прут. Задокументовано понад 10 успішних втеч.

Дата публікації
Кількість переглядів
619
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie