В Одесі 104-річна жінка, яка зібралася до Польщі, отримала щеплення від COVID-19

В Одесі 104-річна жінка, яка зібралася до Польщі, отримала щеплення від COVID-19

Жінка стала найстаршою людиною, яка була щеплена від коронавірусу в Одесі.

В Одесі першу дозу вакцини від COVID-19 отримала 104-річна жінка.

Про це розповіли в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.

104-річна корінна одеситка Софія Людвигівна Цуркан отримала першу дозу вакцини Pfizer. Жінка стала найстаршою вакцинованою людиною в Одесі.

"Ми вирішили зробити Pfizer, бо самі вакциновані ним. Також нам порекомендували медики зробити щеплення саме ним. Ми давно хотіли це зробити, але нам говорили про те, що цією вакциною вдома не щеплять. Втім я змогла домовитися і додому приїхала лікарка моєї мами з медсестрою", — розповіла дочка пані Софії Ванда Цуркан у коментарі "Суспільному".

Через 21 день Софія Цуркан планує отримати другу дозу вакцини.

Зазначимо, у листопаді Софія Цуркан отримала перший в житті закордонний паспорт. Жінка у свої 104 роки збирається поїхати до Польщі. У Варшаві живуть дві її доньки – вісімдесяти двох та сімдесяти п'яти років. І там же живуть дві онуки та п'ятеро правнуків.

104-річна одеситка збирається у подорож до Польщі

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