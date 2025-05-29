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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2148
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1 хв

В Одесі 11-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона: з’явилися фото

Від сили удару струмом дитину відкинуло під поїзд.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потягу постраждав хлопець.

У середу, 28 червня, в Одесі, на залізничній станції, хлопця, 2014 року народження, вдарило струмом на даху вантажного вагона. Від сили удару дитину відкинуло під поїзд.

Рятувальники дістали хлопця та перенесли до карети медиків швидкої для подальшої госпіталізації.

На жаль, такі випадки не поодинокі. Діти продовжують гратися поблизу залізничних об’єктів, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Внаслідок ураження струмом на вагоні потягу постраждав 11-річний хлопець / © ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, тиждень тому в лікарні померла 14-річна Тетяна Киданчук із Бучі Київської області, яка напередодні зазнала тяжких травм внаслідок ураження струмом на даху потяга.

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