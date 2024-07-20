В Одесі 13-річна дівчинка загинула на території закинутого санаторію: як це сталося

У середу, 19 липня, в Пересипському районі Одеси сталася трагічна подія, яка забрала життя 13-річної дівчинки. Нещасний випадок стався на території занедбаного санаторного комплексу.

Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області.

Попередньо поліцейські встановили, що дві 13-річні мешканки Одеси приїхали погуляти до одного з санаторіїв. Дівчата піднялись сходами закинутого комплексу, де малювали фарбами на стінах між чотирнадцятим та п’ятнадцятим поверхами. Одна з дівчат вирішила помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, не втрималась і впала в проміжок між сходами.

Про трагедію правоохоронцям повідомили батьки подруги загиблої. На місце події одразу ж прибули поліцейські, рятувальники, та медики. Нажаль, врятувати дівчинку не вдалося, вона загинула на місці події.

Родина загиблої раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла, зі слів батьків донька відпросилась погуляти з подругою та була постійно на звʼязку. Близько 18-ї години, вона повідомила матері, що вже збирається додому, однак через годину перестала відповідати на дзвінки.

Тіло загиблої правоохоронці направили на експертизу. Попередньо, смерть дитини настала від травм в результаті падіння з висоти.

В Одесі 13-річна дівчинка загинула на території закинутого санаторію / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня у ліцеї села Суботці Кропивницького району Кіровоградської області загинув 16-річний хлопець.

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