В Одесі 17-річна дівчина застрелила військового з автомата його побратима: що відомо про трагедію

За даними поліції, трагедія сталася на орендованій квартирі.
В Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника із автомата Калашнікова, який належав його побратиму.
Про це повідомляє місцеве видання Думська, посилаючись на інформацію правоохоронців.
За даними поліції, трагедія сталася на орендованій квартирі в «Чудо-місті», коли дві пари молодиків випивали.
Джерела видання розповіли, що постріл стався нібито внаслідок недбалого чи необережного поводження зі зброєю. Автомат Калашнікова 24-річний друг загиблого не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому.
Крім того, у квартирі була 20-річна дівчина.
Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності. Винному загрожує до п'яти років за ґратами.
Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою.
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