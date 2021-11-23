В Одесі 17-річний юнак викрав "Део" і влаштував перегони з поліцією

В Одесі 17-річний юнак викрав "Део" і влаштував перегони з поліцією

У юного кермувальника не було жодних документів на машину. Згодом патрульні отримали орієнтування про незаконне заволодіння цієї автівки.

В Одесі 17-річний хлопець викрав автівку і влаштував перегони з поліцією, яка намагалася його зупинити.

Про це інформує Патрульна поліція Одеської області.

Увагу правоохоронців привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху. Вимогу патрульних зупинитися водій проігнорував. Натомість зловмисник вирішив рятуватися втечею, під час якої порушував ПДР та створював аварійні ситуації на дорозі.

Зрештою, патрульні наздогнали втікача. За кермом автомобіля перебував 17-річний юнак без жодних документів на машину. Згодом патрульні отримали орієнтування про незаконне заволодіння автомобілем Daewoo, який вони зупинили.

Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що в Одесі авто на переході збило 15-річну дівчину та 21-річного хлопця. Неповнолітня загинула на місці ДТП.

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