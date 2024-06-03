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В Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море: її досі не можуть розшукати

В Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море: її досі не можуть розшукати

Дівчину розшукують водолази

До пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.

Лейтенантку поліції з Рівненської області ввечері, 2 червня, в одеській Аркадії під час шторму змило хвилею в море. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

20-річна службовиця разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня. 

"Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море", - уточнили в поліції.

Наразі тривають пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.  Водолази ДСНС розшукують її в акваторії Чорного моря.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.

В Одесі під час шторму хвилею змило в море поліцейську з Рівненщини

В Одесі під час шторму хвилею змило в море поліцейську з Рівненщини

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