В Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море: її досі не можуть розшукати

До пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.
Лейтенантку поліції з Рівненської області ввечері, 2 червня, в одеській Аркадії під час шторму змило хвилею в море.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
20-річна службовиця разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня.
"Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море", - уточнили в поліції.
Наразі тривають пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС. Водолази ДСНС розшукують її в акваторії Чорного моря.
Раніше стало відомо, що на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.
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