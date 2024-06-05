В Одесі 20-річну поліцейську змило в море: водолази знайшли тіло дівчини

У середу, 5 червня, в Одесі водолази знайшли тіло 20-річної поліцейської, яку днями хвилею змило в море під час фотосесії.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки під час перебування біля водойм.

Загибель дівчини в Одесі

Ввечері 2 червня в Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море під час шторму. Вона разом із колегами приїхала до міста на відпочинок 1 червня. Її змило у море, коли вона робила фотосесію на пірсі.

Трагедія сталася просто на Аркадії, коли її фотографував хлопець. Загибла - 20-річна Олеся Олещук. Вона працювала дільничою у поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Одесі 20-річну поліцейську змило в море під час фотосесії! Відео моменту трагедії!

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