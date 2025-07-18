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В Одесі агентка хотіла вчинити теракт: яке завдання вона отримала від РФ
Затриманій — 53 роки, вона з Волині. Її дистанційно завербували спецслужби РФ. Після розвідки біля ТЦК вона отримала координати схрону з вибухівкою.
В Одесі спецслужби запобігли теракту. 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, намагалася підірвати обласний ТЦК.
Про це повідомили в СБУ.
«За завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) до адміністративної будівлі в годину пік. Зловмисницею виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти», — йдеться у повідомленні відомства.
За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку здійснила дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП.
За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.
Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).
Тепер зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.