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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі агентка хотіла вчинити теракт: яке завдання вона отримала від РФ

Затриманій — 53 роки, вона з Волині. Її дистанційно завербували спецслужби РФ. Після розвідки біля ТЦК вона отримала координати схрону з вибухівкою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
СБУ затримала зрадницю

СБУ затримала зрадницю / © twitter/СБУ

В Одесі спецслужби запобігли теракту. 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, намагалася підірвати обласний ТЦК.

Про це повідомили в СБУ.

«За завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) до адміністративної будівлі в годину пік. Зловмисницею виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти», — йдеться у повідомленні відомства.

За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку здійснила дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП.

За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Тепер зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.

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