В Одесі "активісти" у складі банди вчинили розбійний напад на тепловоз

Одному з учасників вже оголосили про підозру.

В Одесі злочинне угруповання вчинило розбійний напад на машиністів тепловоза. Усі вони є членами громадських організацій.

Про це повідомили в ГУНП.

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До злочину причетні шестеро мешканців Одеси. У липні минулого року вони здійснили розбійний напад на машиністів тепловоза та, погрожуючи битками, гумовими кийками і ножем, заволоділи дизельним паливом.

7 червня оперативники провели обшуки за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. У них вилучили мобільні телефони, ніж, предмет, схожий на пістолет. Одному зі зловмисників повідомили про підозру.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Проводяться подальші процесуальні заходи.

Нагадаємо, в Одеській області викрили учасників угруповання, які причетні до викрадення людей, вимаганні, розбійний нападах і заволодіннях нерухомістю.

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