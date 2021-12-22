В Одесі антивакцинатори влаштували бунт в автобусі: з транспорту їх під оплески вивели копи

Чоловіки не мали вакцинальних документів.
В автобусі "Одеса — Київ" антивакцинатори влаштували бунт. Вони відмовлялися виходити з громадського транспорту.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.
Як стало відомо, подія сталася вночі 21 грудня. В автобусі перебували двоє пасажирів, які не мали вакцинальних документів. Коли їх попросили залишити громадський транспорт, щоб не наражати на небезпеку інших людей, стався скандал.
“Їхали з Одеси до Києва автобусом “Гюнсель”. Нас зупинила поліція, перевіряли COVID-сертифікати, два антиваксери не мали їх і вирішили влаштувати принциповий бунт в автобусі — відмовилися виходити. Нас затримали на півтори години. Зрештою їх вигнали з маршрутки”, — зазначив автор публікації.
Примітно, що коли антиваксери виводили з транспорту, пасажири аплодували поліцейським.
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