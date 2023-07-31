В Одесі арештували російське майно на 39 млн грн: що хотіли завезти з країни-агресорки

Правоохоронці провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів і 1000 тонн біопалива.

В Одесі арештували російське біопаливо та вагони на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці викрили підприємство, власники якого намагалися розмитнити сировину з РФ. Зазначається, що підприємство порушило державні обмеження щодо ввезення на територію України продукції країни-агресорки.

Крім того, ця компанія імпортувала залізницею сировину для виготовлення паливних палет, власником та виробником яких є Російська Федерація. Детективи провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів і 1000 тонн біопалива.

Товар і вагони арештовано. Їхня орієнтовна вартість становить майже 39 млн грн. Наразі вирішується питання про передачу вказаного майна для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, що депутат однієї з міських рад Сумської області привласнив майже 10 млн грн, зібраних для ЗСУ.

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