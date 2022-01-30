В Одесі авто на швидкості врізалось в рекламний щит: загинуло двоє молодих чоловіків (фото)

В Одесі авто на швидкості врізалось в рекламний щит: загинуло двоє молодих чоловіків (фото)

Поліція встановлює причини ДТП.

В Одесі в ніч проти 30 січня на вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською сталась ДТП, в якій загинуло двоє молодих чоловіків.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, 30-річний водій автомобіля Nissan Maxima не впорався з керуванням. Через це авто виїхало з дороги та врізалось у рекламний щит. На місці ДТП загинув водій та 29-річний пасажир авто. 31-річного чоловіка, який теж їхав у цьому транспортному засобі, в тяжкому стані госпіталізували.

ГУ Національної поліції в Одеській області

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Читайте також: