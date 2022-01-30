В Одесі авто на швидкості врізалось в рекламний щит: загинуло двоє молодих чоловіків (фото)

Поліція встановлює причини ДТП.
В Одесі в ніч проти 30 січня на вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською сталась ДТП, в якій загинуло двоє молодих чоловіків.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За даними поліції, 30-річний водій автомобіля Nissan Maxima не впорався з керуванням. Через це авто виїхало з дороги та врізалось у рекламний щит. На місці ДТП загинув водій та 29-річний пасажир авто. 31-річного чоловіка, який теж їхав у цьому транспортному засобі, в тяжкому стані госпіталізували.
У поліції відкрили провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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