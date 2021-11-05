В Одесі авто на великій швидкості збило на "зебрі" брата з сестрою: школярка загинула (відео)

В Одесі авто на великій швидкості збило на "зебрі" брата з сестрою: школярка загинула (відео)

Хлопця шпиталізували.

Смертельна ДТП сталася в цієї ночі в Одесі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.

Там на Адміральському проспекті водій легковика їхав на величезній швидкості, не впорався з кермуванням і збив на пішохідному переході брата з сестрою.

Удар був такої сили, що 15-річна школярка загинула на місці. Її 21-річного брата з переломом ноги забрала швидка до лікарні.

Реєстратор сусідньої автівки зафільмував сам момент аварії. На кадрах видно, що водій небезпечно маневрує поміж їншим транспортом. Не встигає загальмувати перед пішоходами і на швидкості збиває їх. Далі він не зупиняється, а просто тікає з місця аварії.

Новини Одеси: на Адміральському проспекті легковик збив на пішохідному переході брата з сестрою

Поліція одразу вводить операцію "Перехоплення". Авто без водія копи знайшли. Кажуть, в салоні побачили пляшку від алкоголю. Водія досі шукають.

Як повідомлялося, у середу, 3 листопада, на вулиці Корольова у Рівному сталась смертельна ДТП. 30-річний рівнянин, водій автомобіля Daewoo Lanos, о 18:00 збив 80-річного місцевого жителя на пішохідному переході.

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