В Одесі авто на великій швидкості збило на "зебрі" брата з сестрою: школярка загинула (відео)

Хлопця шпиталізували.
Смертельна ДТП сталася в цієї ночі в Одесі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.
Там на Адміральському проспекті водій легковика їхав на величезній швидкості, не впорався з кермуванням і збив на пішохідному переході брата з сестрою.
Удар був такої сили, що 15-річна школярка загинула на місці. Її 21-річного брата з переломом ноги забрала швидка до лікарні.
Реєстратор сусідньої автівки зафільмував сам момент аварії. На кадрах видно, що водій небезпечно маневрує поміж їншим транспортом. Не встигає загальмувати перед пішоходами і на швидкості збиває їх. Далі він не зупиняється, а просто тікає з місця аварії.
Поліція одразу вводить операцію "Перехоплення". Авто без водія копи знайшли. Кажуть, в салоні побачили пляшку від алкоголю. Водія досі шукають.
Як повідомлялося, у середу, 3 листопада, на вулиці Корольова у Рівному сталась смертельна ДТП. 30-річний рівнянин, водій автомобіля Daewoo Lanos, о 18:00 збив 80-річного місцевого жителя на пішохідному переході.
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