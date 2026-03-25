В Одесі авто ТЦК збило жінку: реакція військкомату (відео)

Фото з місця ДТП в Одесі з авто ТЦК та жінкою / © скриншот з відео

В Одесі 25 березня автомобіль працівників ТЦК та СП збив жінку-пішохода у Хаджибейському районі. Потерпілу госпіталізували, а військкомат вже розпочав службове розслідування за цим фактом.

Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали, а згодом його прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

У військкоматі поінформували, що 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля ТЦК і пішохода. На місце інциденту швидко прибули правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги.

«Потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги. Наразі встановлюються обставини події та ступінь відповідальності учасників дорожнього руху», — йдеться в заяві ТЦК.

Там також повідомили, що за цим фактом призначено службову перевірку. Водночас в установі запевняють у повній співпраці з правоохоронцями для з’ясування всіх обставин події.

Інформація про те, що військовослужбовці ТЦК могли збити літню жінку, з’явилася вранці в низці місцевих телеграм-каналів. За попередніми даними, її могли не помітити під час руху автомобіля заднім ходом.

«ТЦК-шники збили жінку на Івана та Юрія Лип. Вони намагалися забрати хлопця біля кав’ярні two coffee, здавали задом на швидкості та збили цю жінку, людей задували балончиками. Хлопець зміг виїхати від них завдяки жінкам, відбили», — йдеться у повідомленнях пабліків.

Дата публікації 12:50, 25.03.26

До слова, раніше в Одесі натовп намагався відбити чоловіка у військовослужбовців ТЦК і в якийсь момент пролунали постріли. У ТЦК пояснили, що військові виявили чоловіка в розшуку за СЗЧ, який чинив опір. У конфлікт втрутилися перехожі, використавши проти патруля силу та газ. Щоб зупинити напад, військовий здійснив попереджувальний постріл у повітря з шумового пристрою.